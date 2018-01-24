Министр культуры РФ прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

24.01.2018 06:19



Владимир Мединский, занимающий пост министра культуры РФ, на сайте ведомства прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина», в котором заявил, что «мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории», передает «Газета.RU».

В тоже время, Мединский отмечает, что фильм могут воспринять как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым».