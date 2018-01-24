«Ъ»: Скоро рынок электронных платежей может лишиться существенной части клиентов

24.01.2018 05:36



Как сообщает «Коммерсантъ», правительство планирует персонифицировать электронные платежи россиян и в соответствии с поправками к законодательству, разработанными по поручению правительства, граждане России будут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только со своего банковского счета.

К чему это приведет? Эксперты считают, что запрет зачисления средств на не персонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета ударит по рынку или вовсе погубить его.

По данным издания, в ближайшее время ЦБ и Росфинмониторинг планируют встретиться и выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.