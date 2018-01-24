Кандидатом в депутаты кубинского парламента вновь выдвинута Мариэла Кастро

24.01.2018 04:24



Во второй раз дочь председателя Госсовета и Совмина Кубы Рауля Кастро Мариэла Кастро выдвинута кандидатом в депутаты парламента страны, передает ТАСС сообщение Мариэлы на странице в своем Twitter.

Отмечается, что, став депутатом, 55-летняя Кастро может занять пост главы Кубы, поскольку председатель Госсовета избирается из числа депутатов парламента. По словам Мариэлы, она не претендует на высшую государственную должность.