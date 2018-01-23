Собчак собирается выступить с лекциями в Соединенных Штатах
Фото: AP/ТАСС
Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прилетит шестого февраля в Соединенные Штаты в рамках образовательной лекционной программы. Об этом сообщила 23 января ее официальный представитель Ксения Чудинова, передает РИА Новости.
На сайте Центра стратегических и международных исследований появилось сообщение о том, что Собчак собирается выступить в Центре, базирующемся в Вашингтоне и занимающимся политической и экономической аналитикой, а также вопросами международных отношений и безопасности.
«Эта поездка состоит из большого количества встреч и цикла лекций, которые прочитает Собчак. Шестого февраля состоится первая», - рассказала Чудинова.
Она также отметила, что Собчак посетит Соединенные Штаты не только как кандидат в президенты, но и как политолог.
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