Собчак собирается выступить с лекциями в Соединенных Штатах

23.01.2018 23:17



Фото: AP/ТАСС

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прилетит шестого февраля в Соединенные Штаты в рамках образовательной лекционной программы. Об этом сообщила 23 января ее официальный представитель Ксения Чудинова, передает РИА Новости.

На сайте Центра стратегических и международных исследований появилось сообщение о том, что Собчак собирается выступить в Центре, базирующемся в Вашингтоне и занимающимся политической и экономической аналитикой, а также вопросами международных отношений и безопасности.

«Эта поездка состоит из большого количества встреч и цикла лекций, которые прочитает Собчак. Шестого февраля состоится первая», - рассказала Чудинова.

Она также отметила, что Собчак посетит Соединенные Штаты не только как кандидат в президенты, но и как политолог.