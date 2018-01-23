Польские пограничники задержали более 60 нелегально работающих украинцев

23.01.2018 22:38



Польские пограничники задержали 62 украинцев и одного гражданина Молдавии, которые были незаконно трудоустроены на территории страны, передает RT на русском.

Сообщается, что задержанным были выданы административные решения, которые предписывают им покинуть территорию Польши.

Известно, что рабочие нелегально работали в одной из фирм Люблина.

В погранслужбе заметили, что агентству, которое нелегально трудоустроило иностранцев грозит штраф.