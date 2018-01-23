NASA: Земля постепенно отдаляется от Солнца

23.01.2018 22:03



Специалисты Национального аэрокосмического агентства сообщили, что наша планета постепенно отдаляется от светила из-за ослабления гравитации.

В тот момент, когда Солнце начнёт свой завершающий цикл, орбита Земли сместится минимум на 150000 км от центра Солнечной системы. Это происходит из-за ослабления гравитации Солнца. Такие же процессы будут происходить и на остальных планетах Солнечной системы, однако изменение их орбиты будет зависеть от удалённости от центра. В наши дни светило находится почти на последней стадии своего жизненного цикла. Скоро оно значительно увеличится в размере и затем превратится в Красного гиганта. После этого Солнце ждёт неминуемый взрыв и образование сверхновой звезды, пишет gazetadaily.ru.