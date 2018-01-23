Ученые обнаружили уязвимости в популярных моделях Биткойн-кошельков

23.01.2018 21:48



Команда ученых из Университета Эдинбургской школы информатики, провела углубленный анализ безопасности системы связи, используемой в популярных моделях Биткойн-кошельков и обнаружили уязвимые места безопасности в гаджетах, которые управляют личными учетными записями пользователей, пишет phys.org. Исследователи предложили решение для повышения безопасности таких систем, которое заключается в шифровании сообщений, отправляемых между Биткойн-кошельками и компьютерами, делая их намного более безопасными. По словам руководителя команды, их исправление может быть включено во все модели аппаратного Биткойн-кошелька, чтобы обеспечить лучшую защиту от взлома.