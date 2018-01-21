В Сети потребовали лишить Киркорова родительских прав

23.01.2018 21:28



Пользователи Сети возмущены тем, что "поп-король" катает своих детей на автомобиле не пристегнутыми ремнями безопасности. Негодование вызвало видео с зарубежных каникул артиста, которое было опубликовано им на личной страничке в Instagram.

Певец запечатлел, как он вместе с 5-ти летним сыном Мартином и 6-ти летней дочерью Аллой-Викторией катается на кабриолете по Майами. "Решили покататься со скоростью света", - прокомментировал происходящее Киркоров. "Почему дети не пристегнуты в машине?" - удивляются многие поклонники артиста в комментариях к видеоролику. Один из подписчиков даже предложил лишить Киркорова родительских прав за безответственное поведение, пишет ura.news.