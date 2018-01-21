В Сети потребовали лишить Киркорова родительских прав
Пользователи Сети возмущены тем, что "поп-король" катает своих детей на автомобиле не пристегнутыми ремнями безопасности. Негодование вызвало видео с зарубежных каникул артиста, которое было опубликовано им на личной страничке в Instagram.
Певец запечатлел, как он вместе с 5-ти летним сыном Мартином и 6-ти летней дочерью Аллой-Викторией катается на кабриолете по Майами. "Решили покататься со скоростью света", - прокомментировал происходящее Киркоров. "Почему дети не пристегнуты в машине?" - удивляются многие поклонники артиста в комментариях к видеоролику. Один из подписчиков даже предложил лишить Киркорова родительских прав за безответственное поведение, пишет ura.news.
Сегодня был потрясающий выходной у нас с @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov !! Мы посетили волшебный мир детского творчества в Маями -«MIAMI CHILDREN’S MUSEUM” @miamichildrensmuseum !!! Хочется поделиться с вами этими ощущениями и как никогда , это хочется сделать под трек «THROUGH THE EYES OF A CHILD”, нашей несравненной @alla_orfey , из ее легендарного шведского альбома «WATCH OUT”( в нашей версии «АЛЛА ПУГАЧЕВА В СТОКГОЛЬМЕ»! На мой взгляд этот трек и трек «SUPERMAN” гениально вписался в наш видеo и фото рассказ by @rr_photo ??❤️?, а так же нашу вечернюю прогулку и шопинг по «BAYSIDE”, одном из самых тусовочных мест все Того же Маями)????? Look by @greglauren #miamichildrensmuseum #miami #филиппкиркоров
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