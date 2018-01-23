МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье 24 января

23.01.2018 21:01



Туман с ухудшением видимости до 200-500 метров ожидается в Подмосковье 24 января текущего года, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

В сообщении говорится о том, что в соответствии с прогнозом ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 24 января в Московской области местами ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам при движении по обочинам либо краю проезжей части рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.