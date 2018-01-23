МОК прокомментировал недопуск российских спортсменов к Олимпиаде

23.01.2018 19:53



Международный Олимпийский комитет прокомментировал недопуск 111 российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, пишет РБК. По словам официального представителя МОК, комитет не может комментировать отдельные случаи недопуска спортсмена к Олимпиаде, но со временем будет опубликован окончательный список приглашений. Председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон сообщила, что к участию в зимних Олимпийских играх были отобраны "чисто российские спортсмены".