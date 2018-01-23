Русским школам в Латвии запретят обучать школьников на родном языке

23.01.2018 18:59



Правительство Латвии утвердило законопроект, разработанный Министерством образования о переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке, пишет газета Известия. В соответствии с данной реформой с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2022 года планируется постепенный перевод на обучение только на латышском языке старшеклассников. Школьники 1-6 классов смогу проходить обучение на родном языке.