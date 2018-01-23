МИД РФ прокомментировал вопрос Bloomberg о здоровье Сергея Лаврова

23.01.2018 14:56



Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос о здоровье министра иностранных дел Сергея Лаврова, заданный представителем агентства Bloomberg пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, пишет ТАСС. По ее словам после того, как министр поинтересовался у Bloomberg чем же он болен, представитель агентства заявил, что вопрос был адресован не ему лично, а пресс-секретарю Кремля в связи кадровыми перестановками после выборов.