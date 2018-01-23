Роскосмос планирует создать российскую орбитальную станцию после 2019 года

23.01.2018 14:40



Генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Роскосмоса Евгений Микрин, во время "Королёвских чтений" в Москве, сообщил, что после 2019 года может быть создана российская орбитальная станция, пишет Интерфакс. Она будет состоять из пяти модулей и поддерживать работу экипажа, состоящего из трех человек.

Также, он анонсировал полет первого пилотируемого многоразового корабля "Федерация", запланированного на 2024 год. По его словам, данный аппарат сможет обеспечить точную посадку на поверхность Луны.