Около здания Конституционного суда в Киеве проходит митинг националистов

23.01.2018 14:31



В Киеве, около здания Конституционного суда, проходит митинг, организаторами которого выступила националистическая партия «Свобода», передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В сообщении говорится, что митингующие требуют отменить закон, в котором говорится об основах государственной языковой политики. Националисты убеждены, что данный документ не соответствует конституции Украины.