Программное обеспечение российского производства может полностью заменить продукты Microsoft

23.01.2018 14:25



Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что программное обеспечение российского производства может полностью заменить продукты компании Microsoft, пишет РИА Новости. Так глава Минкомсвязи прокомментировал введение санкционных ограничений на покупку программного обеспечения компании Microsoft для российских компаний, попавших в санкционные списки США.