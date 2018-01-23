Украина призывает бойкотировать ЧМ по футболу в России

23.01.2018 13:23



Киев ведет диалог с футбольными федерациями и фанатскими организациями по поводу организации возможного бойкота Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России, а также протестов, которые можно устроить в рамках этого спортивного мероприятия. Как передает Интерфакс, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«… Мы говорим с разными организациями относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — заявил министр.