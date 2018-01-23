В Кремле призывают Киев дать четкий ответ по поводу военной техники в Крыму

23.01.2018 13:05



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что предложение, которое поступило Киеву по поводу военной техники из Крыма, является официальным, поэтому никаких дополнительных уведомлений больше не нужно, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Украина не получала от России никаких «официальных нот», связанных с возвращением украинского вооружения с Крымского полуострова.

«… Официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе со СМИ.