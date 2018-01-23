Шипулина, Ана и Устюгова не оказалось в списке потенциальных участников Олимпиады

23.01.2018 12:40



Российских спортсменов биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова не оказалось в перечне потенциальных участников Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Как передает РИА Новости, об этом сообщил первый вице-президент ОКР (Олимпийский комитет России) Станислав Поздняков.

Он уточнил, что они никогда не фигурировали в «допинговых историях». Более того, пробы этих спортсменов показали, что они «чистые». «Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», - отмечает Поздняков.