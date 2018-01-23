В аэропорту Ганновера произошла драка между курдами и сторонниками Эрдогана

23.01.2018 11:42



В германском аэропорту Ганновер-Лангенхаген произошла драка между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами, сообщает РИА Новости. В результате потасовки, как проинформировали полицейские, двое получили легкие травмы.

Уточняется, что драка случилась накануне вечером в терминале B, в котором курды решили устроить спонтанную демонстрацию, выражая свой протест против военных действий Турции в Сирии.