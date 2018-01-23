Костромская область: дополнительных ограничений при исполнении областного бюджета нет

23.01.2018 10:46



Одним из условий получения Костромской областью бюджетных кредитов в конце 2017 года стала передача территориальному органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета. Как комментируют в региональном департаменте финансов, данное соглашение не устанавливает дополнительных ограничений при исполнении областного бюджета.

В 2017 году Президентом РФ было принято решение о беспрецедентной поддержке регионов с большой долговой нагрузкой. В результате Костромская область получила 12,1 млрд. рублей бюджетных кредитов под 0,1 процентов годовых. Данные средства были в полном объеме направлены на замещение банковских кредитов в структуре регионального долга. Бюджетный эффект в виде экономии на уплате процентных платежей оценивается в размере до 1 млрд. рублей ежегодно. Высвободившиеся средства область направляет на социальную сферу.

Условиями получения денежных средств было заключение соглашения с территориальным органом федерального казначейства о передаче отдельных функций по исполнению областного бюджета, снижение уровня долговой нагрузки и бюджетного дефицита.

Костромская область выполнила условия получения бюджетных средств в полном объеме.

«Изменение порядка финансирования расходов предусматривает централизацию функции по исполнению областного бюджета в системе Федерального казначейства, что ранее уже реализовано в значительном количестве субъектов Российской Федерации. Соглашение с Федеральным казначейством не устанавливает дополнительных ограничений при исполнении областного бюджета и направлено на повышение оперативности совершения финансовых операций», - прокомментировал директор департамента финансов Игорь Замураев.

Механизмы казначейского сопровождения позволят повысить прозрачность бюджетных операций для федерального центра. Это исключительно техническая процедура. Данное решение никаким образом не повлияет на жителей Костромской области.

В соответствии с соглашением также в 2017 году обеспечено снижение долговой нагрузки на областной бюджет на 8,2 %. Отношение рыночного долга к собственным доходам бюджета сократилось на 28,1%. Размер дефицита областного бюджета сокращен в 2 раза по сравнению с фактически сложившимся за 2016 год. Уровень бюджетного дефицита по итогам 2017 года составил менее 10 % собственных доходов бюджета. Прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2017 год составил 9,4 процента.