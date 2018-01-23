Впервые в космос отправится женщина кубинского происхождения

23.01.2018 10:38



Впервые в космос отправится женщина кубинского происхождения, передает ТАСС со ссылкой на ресурс Сuba Debate. Ей станет астронавтка NASA Серина Онон-Чэнселлор. Она заменит Джанетт Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на МКС.

К орбитальному комплексу Онон-Чэнселлор отправится в компании с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, а также астронавтом ЕКА немцем Александером Герстом.