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ИЗМИР

Впервые в космос отправится женщина кубинского происхождения

23.01.2018 10:38
Впервые в космос отправится женщина кубинского происхождения

Впервые в космос отправится женщина кубинского происхождения, передает ТАСС со ссылкой на ресурс Сuba Debate. Ей станет астронавтка NASA Серина Онон-Чэнселлор. Она заменит Джанетт Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в составе длительной экспедиции на МКС.

К орбитальному комплексу Онон-Чэнселлор отправится в компании с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, а также астронавтом ЕКА немцем Александером Герстом.

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