В Щелково изъято 15 тонн контрафактного алкоголя

23.01.2018 10:15



В подпольном цеху, который был обнаружен в подмосковном Щелково, полицейскими было изъято около 15 тонн фальсифицированного алкоголя и около 16 тысяч бутылок, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы областного ГУ МВД РФ Татьяну Петрову. В сообщении также говорится, что было произведено задержание 53-летнего жителя Москвы. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».