В России смягчили законопроект о регулировании интернет-трафика

23.01.2018 09:51



Как пишет «Коммерсант», законопроект, где речь идет о пунктах обмена интернет-трафиком, был изменен после того, как его раскритиковали госорганы, представители бизнеса и эксперты. Как уточнил источник издания, теперь сотовые операторы «будут наполнять создаваемую информационную систему «Связь» техническими данными». Вместе с этим с них было снято требование пропускать трафик исключительно через пункты обмена из государственного реестра.