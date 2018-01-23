Президент США утвердил ввозную пошлину для возобновляемой энергетики на местном рынке

23.01.2018 08:14



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп для стимулирования производства оборудования для возобновляемой энергетики на рынке страны утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные батареи, поставляемые в США китайскими производителями. Об этом сообщил офис торгового представителя США в ранге министра Роберта Лайтхайзера, передает РИА «Новости».

Отмечается, что под ввозные пошлины попадают стиральные машины корейских производителей LG и Samsung, поскольку их импорт нанес крупные убытки американским производителям.