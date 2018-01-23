В Госдуме предлагают ввести единые требования к безопасности образовательных учреждений

23.01.2018 07:07



Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, после событий в Бурятии и Пермском крае по предложению Госдумы в России планируют создать частные предприятия, специализирующиеся на охране школ, а также сделать обязательным профессиональный стандарт охранника для учебных учреждений во всех региона.