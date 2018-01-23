Президент США подписал документ о финансировании работы американского правительства
23.01.2018 06:03
Глава Соединенных Штатов подписал резолюцию о временном финансировании деятельности федерального правительства до 8 февраля 2018 года, которую поддержали представители обеих палат Конгресса США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение источника в Белом Доме.
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Трамп продолжает свое руководство и ничего при этом не изменилось, только еще более противоречиво и непредсказуемо. Поэтому политика России, как сильного и самостоятельного государства, верна, как точно подметил Сергей Миронов. Нужно придерживаться этого курса.