В России в 2017 году продажа практически всей алкогольной продукции снизилась

23.01.2018 04:45



По сравнению с 2016 годом в России в 2017 году уменьшилась розничная продажа алкогольной продукции, россияне в основном стали покупать фруктовые (плодовые) вина, их торговля увеличилась на 71,8%. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Национального союза защиты прав потребителей.

По его данным, розничная продажа водки в 2017 году снизилась на 16,6%, ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов - на 43,4%, ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов - на 25,8%.