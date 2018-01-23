Россия в этом сезоне сместит Украину на третье место в мире по экспорту зерна

23.01.2018 03:46



По прогнозу Международного совета по зерну, Россия в этом сезоне может сместить Украину на 3-е место, а сама занять 2-е место в мире по объемам экспорта зерна, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение аналитического центра «СовЭкон».

Отмечается, что 1-е место в рейтинге занимают США, которые в текущем сезоне будут способны экспортировать 80,3 млн тонн зерна, Россия - 44–48 млн тонн, Украина - 41 млн тонн.