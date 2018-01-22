Генсек Совета Европы напомнил РФ об обязательствах оплаты взноса в феврале

22.01.2018 22:46



Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд сделал заявление, что Российская Федерация обязана заплатить взнос в феврале 2018 г.

«Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны внести свой взнос в феврале», - сообщил Ягланд во время выступления перед парламентариями.

В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. Делегация РФ не принимает участия в работе сессии 3 года. Это связано с тем, что в 2014-2015 гг. парламентариев из России лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму, передает РИА Новости.