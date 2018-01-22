На Ломоносовском проспекте в Москве застрелили бизнесмена
Неизвестный застрелил мужчину на Ломоносовском проспекте в столице, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
Источник агентства сообщил о том, что недалеко от дома № 23 по Ломоносовскому проспекту неизвестный из неустановленного оружия причинил телесные повреждения мужчине и скрылся. Мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в медучреждение.
Источник уточнил, что позже пострадавший умер. На месте работают правоохранители, начался розыск стрелявшего.
По данным агентства, погибший занимался предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли.
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