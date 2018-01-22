В небе над Японией было зафиксировано необычное явление

22.01.2018 21:38



В небе над японским островом Кюсю было зафиксировано очень необычное явление. Очевидцы стали массово публиковать в социальных сетях фотоснимки, на которых запечатлено данное явление. В небе внезапно появилась яркая дымка, которая в дальнейшем стала менять цвета. Невероятное зрелище шокировало японцев и заставило задуматься о нападении инопланетян. Уфолог Ник Поуп также присоединился к дискуссии и сообщил о проявлении интеллектуальных пришельцев, которые живут на нашей планете. По мнению ученых, необычное явление – всего лишь результат повышенной влажности в воздухе, пишет gazetadaily.ru.