ФАС рассмотрит дело о незаконной координации цен на смартфоны LG 26 февраля

22.01.2018 20:58



Федеральная антимонопольная служба России отложила до 26 февраля рассмотрение дела о незаконной координации цен на смартфоны, заведенное против ООО "ЛГ Электроникс Рус", которое является дочерней компанией LG, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Основанием для возбуждения дела стала жалоба покупателя на одинаковые цены, установленные реселлерами на модель смартфона LG.