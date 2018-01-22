Россия не будет платить взносы в ПАСЕ до полного восстановления полномочий своей делегации

22.01.2018 20:41



Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки ожиданиям Совета Европы, Россия не будет платить очередной взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы до тех пор, пока в ПАСЕ не будут полностью восстановлены полномочия российской делегации, пишет Российская газета. Об этом Пушков написал в своем Twitter.