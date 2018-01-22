Украина отказалась от предложения России по возвращению военной техники, оставленной в Крыму

22.01.2018 19:36



Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не намерена забирать военную технику оставленную в Крыму, пишет ТАСС. По его словам, данным предложением Москвы стремится показать, что между странами ведется диалог по вопросу Крыма, которого на самом деле нет. Министр подчеркнул, что Украина не будет предпринимать шагов, ослабляющих ее юридическую и политическую позицию по статусу Крыма.