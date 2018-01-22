Законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку подвергся критике в ГД и СФ

22.01.2018 19:21



Законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку, представленный в Государственную думу РФ на рассмотрение, не будет ободрен депутатами. Об этом заявила Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Также, данный законопроект не одобрила глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, посчитав его вредоносным и угрожающим стабильности государства.