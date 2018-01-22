Госдума рассмотрит законопроект ограничивающий регистрацию детей до 14 лет в соцсетях

22.01.2018 18:55



22 января на рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект депутата от "Единой России" Виталия Милонова, о запрете регистрации в социальных сетях детям до 14 лет, пишет РИА Новости. В соответствии с данным законопроектом для создания аккаунта пользователь должен представить документ удостоверяющий личность, а дети до 14 лет могут зарегистрироваться в соцсетях только с письменного разрешения родителей или опекуна.