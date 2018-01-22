Правительство утвердило постановление о работе мессенджеров и соцсетей со спецслужбами

22.01.2018 17:56



В соответствии с новым постановлением Правительства РФ мессенджеры, социальные сети и другие организаторы распространения информации обязаны соблюдать неразглашение третьим лицам любой информации о взаимодействии с органами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью, пишет Интерфакс. Также, по новым правилам, программно-технические средства, используемые при взаимодействии со специальными службами, должны находиться на территории России.