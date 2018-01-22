Турция заблокировала участие "Демократического союза" курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

22.01.2018 17:35



Представитель Министерства иностранных дел Турции завил, что курдская партия "Демотратический союз" не будет принимать участие в Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи, пишет РИА Новости. По его словам, Турция не одобрила внесение в список участников Конгресса, который должен быть утвержден Россией, Турцией и Ираном, представителей партии "Демократического союза", считающегося в стране террористической организацией.