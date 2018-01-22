Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения

22.01.2018 14:54



На совещании с вице-премьерами, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил напряженную дорожно-транспортную ситуацию в России и сообщил, что он утвердил Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2024 года, пишет ТАСС. Также, премьер-министр подчеркнул, что в связи с развитием беспилотного автотранспорта, необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее данную сферу деятельности.