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ИЗМИР

Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения

22.01.2018 14:54
Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения

На совещании с вице-премьерами, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил напряженную дорожно-транспортную ситуацию в России и сообщил, что он утвердил Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2024 года, пишет ТАСС. Также, премьер-министр подчеркнул, что в связи с развитием беспилотного автотранспорта, необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее данную сферу деятельности.

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