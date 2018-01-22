На один из отелей в Кабуле совершено нападение, погибло семь украинцев

22.01.2018 11:03



На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины, в результате атаки, которая была совершена на отель в Кабуле. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк. «Та информация, которая появляется в СМИ (о числе погибших украинцев), она должна быть проверена», — подчеркнул он.