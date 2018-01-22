Порошенко ездил в отпуск на Мальдивы по секретному паспорту

22.01.2018 10:46



Украинский президент Петр Порошенко и его семья могли уехать на новогодние каникулы на Мальдивы, причем, сделать это с помощью документов, в которых обозначены секретные (вымышленные) имена. Как передает Лента.ру, об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на спецслужбы Украины. Как рассказал собеседник, у Порошенко и его родственников есть документы оперативного прикрытия, которые были изготовлены в одной из структур СБУ.