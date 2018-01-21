22 января в сенате США состоится голосование по временному бюджету правительства

21.01.2018 07:08



Голосование по временному бюджету правительства состоится 22 января в 01:00 по местному времени (в 09:00 мск). Дату и время назначил лидер Республиканской партии в сенате США Митч Макконнелл. Об этом информирует «Газета.RU» со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, голосование о временном финансировании правительства должно было пройти до 8 февраля. В конгрессе до сих пор не решили этот вопрос.