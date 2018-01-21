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ИЗМИР

В Британии задержали вылет самолета из-за пьяного пилота

21.01.2018 05:16
В Британии задержали вылет самолета из-за пьяного пилота

В британском аэропорту задержали вылет самолета авиакомпании British Airways из-за пьяного пилота, передает «Газета.RU» со ссылкой на информацию телеканала Британии Sky News.

По его данным, самолет должен был вылететь из аэропорта Гатвик (London Gatwick) в Маврикий (Восточная Африка), однако его вылет был задержан полицейскими, которые обнаружили на борту судна пилота в состоянии алкогольного опьянения.

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