Президент США кратко подытожил успехи за первый год своего президентства

21.01.2018 04:40



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подвел итоги первого года на посту президента, передает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение лидера США на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что в течение года его президентства произошли изменения во многих сфера страны: масштабное снижение налогов, рекорды на фондовых рынках, снижение уровня безработицы среди женщин, огромный успех в борьбе с террористами ИГ, а также усиление армии и контроля над преступностью и границами и много другое.