Сотрудники АНБ случайно удалили данные интернет-слежки за 7 лет

20.01.2018 13:16



Сотрудники АНБ удалили данные интернет-слежки за 7 лет, передает «Газета.RU» со ссылкой на Politico.

Согласно данным издания, удалились сообщения, которые были перехвачены в Интернете с 2001 по 2007 год по распоряжению бывшего президента Джорджа Буша-младшего. У агентства имелись резервные копии данных, стертых в 2009, 2011 и 2016 годах.

Представители агентства сообщают, что данные удалили с целью освобождения места для новой информации, но сделано это было ненамеренно. По их словам, АНБ сожалеет, что нельзя предотвратить уничтожение этой информации.