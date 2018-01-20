Турция: школьный автобус с детьми по неизвестной причине врезался в дерево, погибли 11 человек

20.01.2018 13:04



В провинции Эскишехир (Турция) школьный автобус с детьми врезался в дерево, погибли 11 человек, 44 пострадали. Причина аварии неизвестна, передает «Газета.RU», ссылаясь на данные агентства Anadolu.

Уточняется, что автобус вез школьников на экскурсию из Анкары в Бурсу. Некоторые дети ехали туда вместе с родителями. Согласно информации местных СМИ, причиной аварии могло стать животное, выбежавшее на дорогу.