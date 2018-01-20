В США федеральные ведомства приостановили работу
20.01.2018 09:47
Федеральные ведомства Соединенных Штатов приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования, так как Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандрес.
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Денег на содержание правительства США не нашлось, зато деньги нашлись на поддержку украинских бандеро-фашистов! Дожили американцы, сами будем голодать, зато поддержим бандеро-фашистов. Да здравствует демократия по-американски!!!