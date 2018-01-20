В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание в Военно-морском институте

20.01.2018 05:52



В Санкт-Петербурге в ночь на 20 января в одном из нежилых зданий Военно-морского института на Васильевском острове произошел пожар на площади около 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. Об этом с места событий сообщает корр. ТАСС.

По данным начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте происшествия работают медики, органы дознания МЧС и ЗВО. Устанавливается причина возгорания.