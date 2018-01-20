Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ЯНВ, 15:14 МСК
USD (ЦБ)    56,5892
EUR (ЦБ)    69,3953
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание в Военно-морском институте

20.01.2018 05:52
В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание в Военно-морском институте

В Санкт-Петербурге в ночь на 20 января в одном из нежилых зданий Военно-морского института на Васильевском острове произошел пожар на площади около 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. Об этом с места событий сообщает корр. ТАСС.

По данным начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте происшествия работают медики, органы дознания МЧС и ЗВО. Устанавливается причина возгорания.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий

Украина, Сирия, далее везде. Зачем России легализация частных армий
Политика 1

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard

Из России деньги не берут. Как Telergam создает конкурента Visa и MasterCard
События и факты

«Шальных денег, кроме бюджета, нет». О чем спорили участники Гайдаровского форума

«Шальных денег, кроме бюджета, нет». О чем спорили участники Гайдаровского форума
События и факты 1

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?
Экономика

Узнай, страна

На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей

На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей

В поселке Солнцево возводят новый детский сад

В поселке Солнцево возводят новый детский сад

Новости компаний

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Новости СМИ

Новости дня

13:28 Житель Воронежа перепутал педали своего автомобиля и обрушил подъезд
Трамп предлагает перенести переговоры по Донбассу из Минска
Трамп предлагает перенести переговоры по Донбассу из Минска
13:16 Сотрудники АНБ случайно удалили данные интернет-слежки за 7 лет Сотрудники АНБ случайно удалили данные интернет-слежки за 7 лет
13:04 Турция: школьный автобус с детьми по неизвестной причине врезался в дерево, погибли 11 человек

Узнай страна!

19 ЯНВ, 20:04 На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей На государственную поддержку бизнеса в Курской области в 2017 году было направлено 130 млн рублей
«Необходимость банка назрела». Зачем в России создают опорный банк для гособоронзаказа
«Необходимость банка назрела». Зачем в России создают опорный банк для гособоронзаказа
19 ЯНВ, 19:56 Власти Тамбовкой области создают комфортную бизнес-среду Власти Тамбовкой области создают комфортную бизнес-среду
19 ЯНВ, 10:57 Через месяц в Омске пройдет третий IT-форум Через месяц в Омске пройдет третий IT-форум
18 ЯНВ, 18:31 Орловские журналисты вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса «СМИротворец»
18 ЯНВ, 12:22 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда

Новости компаний

16 ЯНВ, 14:35 На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter