В Пентагоне назвали новую угрозу безопасности США

19.01.2018 20:32



19 января Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны США, в соответствии с которой главной угрозой национальной безопасности страны является соперничество государств, пишет ТАСС. В данной версии Стратегии Россия и Китай названы "ревизионистскими державами", насаждающими мироустройство идущее в разрез с интересами Америки, а Иран и КНДР - террористическими "режимами-изгоями" угрожающими международному правопорядку в регионах.