Германия проверит закон о реинтергации Донбасса на предмет соответствия минским соглашениям

19.01.2018 19:47



Официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что правительство собирается проверить на предмет соответствия минским соглашениям закон о реинтеграции Донбасса, принятый 18 января Верховной Радой Украины, пишет Коммерсантъ.

Закон о реинтеграции Донбасса признает "оккупированными" территории ДНР и ЛНР, а Россию "страной-агрессором". Ранее, МИД РФ назвал данный документ свидетельством о подготовке Киевом боевых действий в районе Донбасса.